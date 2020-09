ANM, 242 dipendenti impegnati ai seggi elettorali: possibile riduzione dei servizi (Di sabato 19 settembre 2020) Ultime notizie ANM Azienda Napoletana Mobilità: 242 dipendenti saranno impegnati ai seggi elettorali nelle giornate del 20-21 settembre (oltre il 90% come rappresentanti di seggio). Sono 242 i dipendenti di Anm che domenica 20 e lunedì 21 settembre saranno impegnati ai seggi elettorali e non saranno quindi in servizio. Oltre il 90% delle richieste pervenute … Leggi su 2anews (Di sabato 19 settembre 2020) Ultime notizie ANM Azienda Napoletana Mobilità: 242sarannoainelle giornate del 20-21 settembre (oltre il 90% come rappresentanti dio). Sono 242 idi Anm che domenica 20 e lunedì 21 settembre sarannoaie non saranno quindi ino. Oltre il 90% delle richieste pervenute …

anmnapoli : [Nota Azienda] Elezioni 20 - 21 settembre: dipendenti Anm impegnati ai seggi, possibili ripercussioni sul servizio.… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Anm: 242 dipendenti impegnati per le elezioni, possibile riduzione dei servizi domenica e lunedì [aggiornamento delle 08:54… - rep_napoli : Anm: 242 dipendenti impegnati per le elezioni, possibile riduzione dei servizi domenica e lunedì [aggiornamento del… - rep_napoli : Anm: 242 dipendenti impegnati per le elezioni, possibile riduzione dei servizi domenica e lunedì [aggiornamento del… -