Amministrative 2020 – Pagani (Di domenica 20 settembre 2020) Vincenzo Calce Aldo Cascone Lello De Prisco Enza Fezza Vincenzo Paolillo I tre Comuni dell’ Agro nocerino – sarnese dalle 7 di oggi, apertura delle urne, saranno chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni comunali. I seggi chiuderanno alle 23 per riaprire domani sempre alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. L’afflusso alle urne é stato normato seguendo nuove regole a causa della pandemia del Covid-19 in corso: si voterà in sicurezza. Gli elettori, delle tre città, dovranno esprimersi anche sulle regionali e sul Referendum costituzionale relativo al taglio dei parlamentar: Insomma, un bel po’ di schede da validare con la matita del seggio elettorale. A Pagani la sfida per la carica di primo cittadino vede in campo 5 protagonisti, che hanno affrontato per meno di un mese una campagna elettorale del tutto anomala, fatta ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 settembre 2020) Vincenzo Calce Aldo Cascone Lello De Prisco Enza Fezza Vincenzo Paolillo I tre Comuni dell’ Agro nocerino – sarnese dalle 7 di oggi, apertura delle urne, saranno chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni comunali. I seggi chiuderanno alle 23 per riaprire domani sempre alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. L’afflusso alle urne é stato normato seguendo nuove regole a causa della pandemia del Covid-19 in corso: si voterà in sicurezza. Gli elettori, delle tre città, dovranno esprimersi anche sulle regionali e sul Referendum costituzionale relativo al taglio dei parlamentar: Insomma, un bel po’ di schede da validare con la matita del seggio elettorale. Ala sfida per la carica di primo cittadino vede in campo 5 protagonisti, che hanno affrontato per meno di un mese una campagna elettorale del tutto anomala, fatta ...

ilpost : Le cose da sapere per votare, oggi e domani - LuinoNotizie : L’#affluenza alle 12 per il #referendum e per le #amministrative a #Luino, #Laveno e #Masciago… - TgrRaiTrentino : Amministrative in Trentino. La scheda su come si vota. - AffInt : RT @IAIonline: ???? Si risveglia Alexey #Navalny, mentre analisi tedesche rivelano che probabilmente è stato avvelenato nella sua stanza d'ho… - eleonorafebbe : RT @IAIonline: ???? Si risveglia Alexey #Navalny, mentre analisi tedesche rivelano che probabilmente è stato avvelenato nella sua stanza d'ho… -