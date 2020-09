Willy, fratelli Bianchi: chiesto sequestro dei beni di famiglia (Di venerdì 18 settembre 2020) Verranno sequestrati beni per più di 27mila euro alle famiglie dei fratelli Bianchi, di Pincarelli e di Belleggia. È infatti stato dimostrato che le famiglie degli accusati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte non avrebbero consegnato i documenti appropriati al momento della richiesta del reddito di cittadinanza. fratelli Bianchi: villa di famiglia e moto costose La villa di famiglia a collina Colubro, ad Artena: i Suv, le moto, gli orologi costosi. Nessuno riesce a spiegarsi come le famiglie degli accusati e gli accusati stessi potessero permettersi tutto ciò che acquistavano. Dai dati ufficiali Alessandro Bianchi (che ha dichiarato di essere il vero proprietario del Suv sul quale i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Verranno sequestratiper più di 27mila euro alle famiglie dei, di Pincarelli e di Belleggia. È infatti stato dimostrato che le famiglie degli accusati per l’omicidio diMonteiro Duarte non avrebbero consegnato i documenti appropriati al momento della richiesta del reddito di cittadinanza.: villa die moto costose La villa dia collina Colubro, ad Artena: i Suv, le moto, gli orologi costosi. Nessuno riesce a spiegarsi come le famiglie degli accusati e gli accusati stessi potessero permettersi tutto ciò che acquistavano. Dai dati ufficiali Alessandro(che ha dichiarato di essere il vero proprietario del Suv sul quale i ...

