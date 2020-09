Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina Denigra Armando Incarnato! (Di venerdì 18 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sophie e Facundo sono andati in esterna insieme, ma quest’ultimo nutre dei dubbi su di lei. Intanto Armando ha intrapreso una nuova conoscenza. Ecco i dettagli… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, si è a lungo parlato di Armando e della sua nuova conoscenza, con cui le cose sembrano andar bene. Si è anche passati a Sophie e Facundo, con cui ci sono stati dei piccoli problemi. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Facundo crede che Sophie sia falsa! La Puntata si apre con una nuova conoscenza per ValenTina. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 18 settembre 2020)di: Sophie e Facundo sono andati in esterna insieme, ma quest’ultimo nutre dei dubbi su di lei. Intantoha intrapreso una nuova conoscenza. Ecco i dettagli… Nelladidi, si è a lungo parlato die della sua nuova conoscenza, con cui le cose sembrano andar bene. Si è anche passati a Sophie e Facundo, con cui ci sono stati dei piccoli problemi. Ecco che cosa è successodi: Facundo crede che Sophie sia falsa! Lasi apre con una nuova conoscenza per Valen. ...

