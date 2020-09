Una pandemia sotto dettatura (Di venerdì 18 settembre 2020) Non sono un negazionista ma trovo allucinante il lavaggio del cervello mediatico-tivuidale sul fenomeno Covid. Se uno ha un pochino di mal di gola e… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 settembre 2020) Non sono un negazionista ma trovo allucinante il lavaggio del cervello mediatico-tivuidale sul fenomeno Covid. Se uno ha un pochino di mal di gola e… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

Ultime Notizie dalla rete : Una pandemia [VIDEO] Attraversamenti Multipli: 20 anni nonostante una pandemia Teatro e Critica Malati Covid trasferiti nelle case di riposo: bergamasche 7 su 18 che hanno accolto pazienti

Ne è passato di tempo prima che potessero rivedere i figli e i nipoti. Un lento avvicinamento da un vetro, un balcone, oltre una siepe. Per evitare che il covid si infilasse di nuovo nelle Rsa, facend ...

Parlamento Ue: urgente potenziare la Protezione civile europea

La Protezione Civile dell’Unione europea ha avuto un ruolo importante durante la pandemia Covid-19 aiutando gli Stati a salvare vite umane, coordinando l’azione nazionale. Attrezzature mediche come ve ...

Farmaci, Parlamento europeo: affrontare la carenza, rendere Ue indipendente

La crisi da Covid-19 ha messo in evidenza un problema che, nell’emergenza della pandemia, si è aggravato: la recente carenza di medicinali. L’Europa si trova ad affrontare tutta una serie di questioni ...

