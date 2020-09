Sul caso Vannini non difendo i Ciontoli ma la verità (di Selvaggia Lucarelli) (Di venerdì 18 settembre 2020) Il caso Vannini si avvia verso la sua conclusione, almeno nelle aule di giustizia. La sentenza del processo d’appello bis, prevista per il 30 settembre, appare abbastanza scontata. Il procuratore aggiunto ha chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli e una pena di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio per la moglie Maria Pezzillo e i due figli, Federico e Martina. Poi ci sarà la Cassazione e sulla storia dovrebbe calare il sipario. Scrivo “dovrebbe” perché dubito che la sentenza appagherà la sete mediatica e asciugherà la bava sulle bocche di chi chiede la morte dei Ciontoli, che sia sociale o fisica, sui social o al bar. Mai, negli ultimi anni, un caso di cronaca aveva sollevato un’onda emotiva così potente. Ma ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilsi avvia verso la sua conclusione, almeno nelle aule di giustizia. La sentenza del processo d’appello bis, prevista per il 30 settembre, appare abbastanza scontata. Il procuratore aggiunto ha chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonioe una pena di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio per la moglie Maria Pezzillo e i due figli, Federico e Martina. Poi ci sarà la Cassazione e sulla storia dovrebbe calare il sipario. Scrivo “dovrebbe” perché dubito che la sentenza appagherà la sete mediatica e asciugherà la bava sulle bocche di chi chiede la morte dei, che sia sociale o fisica, sui social o al bar. Mai, negli ultimi anni, undi cronaca aveva sollevato un’onda emotiva così potente. Ma ...

Forse potrai rimanere anonimo per la storia dell’arte, ma non per la legge sul copyright. E così, l’identità segreta di Banksy, oltre che i lauti introiti provenienti dal marchio che porta il suo nome ...

Novara: siamo state aggredite dai vicini di casa perchè siamo lesbiche, il video dimostra tutto

Due ragazze di 22 e 29, che da tre anni convivono a Novara, hanno denunciato di essere state aggredite con violenza dai vicini di casa. L’aggressione è documentata da un video e le ragazze sono convin ...

Si terranno da oggi, primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, gli incontri volti a sensibilizzare la comunità madonita sui temi trattati dal progetto “I ART Madonie”, ideat ...

