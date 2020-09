Spezia | Alexandre Pato si propone agli Aquilotti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerd√¨ 18 settembre 2020) Manca ormai davvero pochissimo all’inizio della prima storica avventura in Serie A dellodi Vincenzo Italiano. Tanta l’emozione, tanti anche i nomi, in alcuni casi altisonanti, che sono stati associati alla squadra ligure in questa sessione di mercato estiva come possibili rinforzi per rendere competitiva la rosa. In questa lista, negli ultimi giorni, è comparso anche quello di una vecchia conoscenza del nostro campionato: l’ex Milan(fonte: gianlucadimarzio.com)sialloL’attaccante brasiliano, attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza al San Paolo, si sarebbe proposto allo, in quanto, come da lui stesso dichiarato, farebbe ...