Sallusti dà una lezione alla Moual: «Prova tu a vivere vicino a un accampamento, poi parli» (video) (Di venerdì 18 settembre 2020) Italiani razzisti? Scintille tra la giornalista italo-marocchina Karima Moual, e il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Siamo a Dritto e Rovescio, puntata di giovedì 17 settembre, si parla di immigrazione e di razzismo, l’argomento preferito della opinionista. Lo scontro tra i due ospiti sta diventando un “classico”, visto che Karima Moual insiste, come già fece la settimana scorsa, nell’ additare qualunque violenza come frutto del razzismo instillato dalle parole di Salvini e Meloni. Lei non ha imparato la lezione e un monumentale Alessandro Sallusti gliela fa ripassare. Karima Moual nega la realtà La giornalista italo-marocchina sostiene la tesi che non vi sia, numeri alla mano, un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Italiani razzisti? Scintille tra la giornalista italo-marocchina Karima, e il direttore del Giornale, Alessandro. Siamo a Dritto e Rovescio, puntata di giovedì 17 settembre, si parla di immigrazione e di razzismo, l’argomento preferito della opinionista. Lo scontro tra i due ospiti sta diventando un “classico”, visto che Karimainsiste, come già fece la settimana scorsa, nell’ additare qualunque violenza come frutto del razzismo instillato dalle parole di Salvini e Meloni. Lei non ha imparato lae un monumentale Alessandrogliela fa ripassare. Karimanega la realtà La giornalista italo-marocchina sostiene la tesi che non vi sia, numerimano, un ...

