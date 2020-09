Sala propone Milano e Bergamo per ospitare il G20 Salute del 2021 (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, ITALPRESS, - Con un post su Facebook, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto proporre Milano e Bergamo per ospitare il G20 Salute del 2021. "Milano e Bergamo insieme per ospitare il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 settembre 2020), ITALPRESS, - Con un post su Facebook, il sindaco di, Giuseppe, ha voluto proporreperil G20del. "insieme peril ...

Ultime Notizie dalla rete : Sala propone Sala propone Milano e Bergamo per ospitare il G20 Salute del 2021 Tiscali Notizie MI e BG pronte a ospitare il G20 Salute

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Le città di Milano e Bergamo si candidato ad ospitare il G20 Salute del 2021. "Le nostre città sono pronte ad accogliere il summit globale dedicato alla sanità, che si terrà ...

Milano e Bergamo candidate per G20 Salute, Sala e Gori: “I nostri valori ci spingono a candidarci”

Milano e Bergamo si sono candidate per ospitare il G20 Salute del 2021. "Le nostre città sono pronte ad accogliere il summit globale dedicato alla sanità che si terrà in Italia il prossimo anno come a ...

