Referendum | M5S verso sanzioni per chi vota no | ' tradito programma elettorale'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - verso sanzioni disciplinari per i parlamentari M5S che si sono espressi per il No al Referendum sul taglio di deputati e senatori. Tra questi, Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siragusa, Mara Lapia e diversi altri. La voce di provvedimenti in arrivo ha iniziato a circolare nelle ultime ore nei gruppi parlamentari, e fonti vicine al collegio dei probiviri confermano all'Adnkronos che i 'ribelli della sforbiciata' sono sotto la lente di ingrandimento di chi è chiamato a sanzionare. "E' molto più di un'ipotesi - spiegano le stesse fonti -. Chi vota No tradisce il programma elettorale, e il nostro codice etico ci obbliga a rispettarlo. Il taglio dei parlamentari era previsto nel contratto di governo del Conte I, nel ...

