Questo video mostra un’esercitazione anti-Covid in Germania, non attori reclutati «per fare video nei reparti» (Di venerdì 18 settembre 2020) Venerdì 18 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 13 settembre sul social network. Il post oggetto della nostra analisi contiene un video che mostra una ragazza in un letto d’ospedale mentre indossa camice, respiratore e mascherina. La donna sembra inizialmente sofferente, ma in un secondo momento ride e, guardando in camera, spiega qualcosa parlando in lingua tedesca. Il contenuto è accompagnato da un testo, scritto in italiano dall’autore del post, che recita: «Dopo i malati Covid, ci sono gli attori Covid. Mi domando, ma se ci sono così tanti malati, di Questo benedetto Covid, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 settembre 2020) Venerdì 18 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 13 settembre sul social network. Il post oggetto della nostra analisi contiene uncheuna ragazza in un letto d’ospedale mentre indossa camice, respiratore e mascherina. La donna sembra inizialmente sofferente, ma in un secondo momento ride e, guardando in camera, spiega qualcosa parlando in lingua tedesca. Il contenuto è accompagnato da un testo, scritto in italiano dall’autore del post, che recita: «Dopo i malati, ci sono gli. Mi domando, ma se ci sono così tmalati, dibenedetto, ...

