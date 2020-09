Omicidio Jennifer Sterlecchini | annullata condanna all' ex fidanzato Davide Troilo

(Di venerdì 18 settembre 2020)con rinvio dalla Corte di Cassazione, in relazione all`aggravante dei futili motivi, la sentenza dia 30 anni di carcere a carico di, l`uomo di 36 anni che il 2 dicembre del 2016, a Pescara,uccise con 17 coltellate l`ex fidanzataera statoto in primo grado, con sentenza confermata in appello, pervolontario aggravato da i futili motivi. Il suo legale, Giancarlo De Marco, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l`aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica per. Il caso ora finisce all`attenzione della Corte d`Assise ...

tempoweb : Rinvio alla Cassazione per la sentenza di condanna a 30 di carcere dopo l'omicidio con 17 coltellate #cronaca… - piazzarossetti : Omicidio Jennifer: Cassazione annulla condanna a 30 anni: Corte assise Appello Perugia valutera' aggravante futili… - Il_Centro : #Abruzzo #18settembre #venerdì #Pescara Omicidio Jennifer, Cassazione annulla condanna a 30 anni di Troilo… - AnsaAbruzzo : Omicidio Jennifer: Cassazione annulla condanna a 30 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Jennifer

Rete8

Annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, in relazione all`aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico di Davide Troilo, l`uomo di 36 anni che il 2 dicemb ...(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, in relazione all'aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico di Davide Troilo, l'uomo ...Non si può ascoltare il suo nome e non pensare ad un periodo in cui il cinema di genere italiano era conosciuto ed amato in tutto il mondo: Dario Argento è senza dubbio il simbolo dell'horror nostrano ...