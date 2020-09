Olimpia Milano: superata Venezia, vola in finale di Supercoppa (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 settembre 2020 - Infila l'undicesimo successo consecutivo in questo precampionato l'Armani Exchange che supera Venezia nella semifinale di Supercoppa per 76-67. I primi 23 minuti sono ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 settembre 2020 - Infila l'undicesimo successo consecutivo in questo precampionato l'Armani Exchange che superanella semidiper 76-67. I primi 23 minuti sono ...

