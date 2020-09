New York e le sue api operaie invisibili (Di venerdì 18 settembre 2020) NEW York (16 SETTEMBRE, 2020) – Hanno scritto e detto tante cose sulla New York di questo periodo, senza riflettere molto a mio avviso sui problemi strutturali, già presenti molto prima dell’arrivo del Covid-19. New York non è morta, come alcuni hanno detto, e non è neanche in agonia, ma certo non sta bene. Era già malata e per anni ha preso le medicine sbagliate. Si era illusa di essere l’ombelico del mondo, in un mondo che non ha più bisogno di ombelichi. New York l’audace, la città delle novità, in realtà non lo era da molto, viveva di rendita, di immagine. Non era più la città di punta del momento. C’era qualcosa che le impediva di rinnovarsi, così come ha sempre saputo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 settembre 2020) NEW(16 SETTEMBRE, 2020) – Hanno scritto e detto tante cose sulla Newdi questo periodo, senza riflettere molto a mio avviso sui problemi strutturali, già presenti molto prima dell’arrivo del Covid-19. Newnon è morta, come alcuni hanno detto, e non è neanche in agonia, ma certo non sta bene. Era già malata e per anni ha preso le medicine sbagliate. Si era illusa di essere l’ombelico del mondo, in un mondo che non ha più bisogno di ombelichi. Newl’audace, la città delle novità, in realtà non lo era da molto, viveva di rendita, di immagine. Non era più la città di punta del momento. C’era qualcosa che le impediva di rinnovarsi, così come ha sempre saputo ...

roberta_vinci : Cinque anni fa io e @flavia_pennetta ci siamo trovate a New York, a giocare la finale degli @usopen Abbiamo realiz… - virginiaraggi : L’ #11settembre 2001 ha cambiato il mondo. Con l’ #AmbEisenberg @AmbasciataUSA abbiamo ricordato la tragedia di 19… - roberta_vinci : Se è stato un sogno allora ho dormito 5 anni! New York, 11 settembre 2015. - TommyBrain : CoV2: IL NEW YORK TIMES CONFERMA IL MIO VIDEO SUGLI AEROSOL INFETTIVI, MA UNA SETTIMANA DOPO.' - IacobellisT : CoV2: IL NEW YORK TIMES CONFERMA IL MIO VIDEO SUGLI AEROSOL INFETTIVI, MA UNA SETTIMANA DOPO.' -