MotoGP | GP Emilia Romagna 2020 | risultati e classifica tempi prove libere 2 | Binder davanti a tutti

Brad Binder centra il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il pilota sudafricano del team KTM chiude la classifica tempi al comando in 1'31″628 davanti a Takaaki Nakagami e Fabio Quartararo. Quarto tempo per la prima delle Yamaha ufficiali, guidata da Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi è dodicesimo e attualmente escluso dalla Q2 virtuale. Solamente quattordicesimo in queste free practice 2 Franco Morbidelli che, grazie al tempo registrato in mattinata, rientra comunque nella top-10 dei tempi combinati.

