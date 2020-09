Milan, idea Ajer per la difesa: si tratta con il Celtic per trovare l’accordo (Di sabato 19 settembre 2020) Il Milan sta pensando a Kristoff Ajer, difensore centrale del Celtic, per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione Il Milan sta pensando a Kristoff Ajer, difensore centrale del Celtic, per rinforzare il proprio reparto arretrato secondo quanto riportato da Sky Sport. Nella prossima settimana è previsto un incontro tra le due società per cercare di trovare un accordo per poi concludere l’operazione. La dirigenza scozzese valuta il proprio giocatore ben 15 milioni di euro mentre quella rossonera vorrebbe spendere di meno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilsta pensando a Kristoff, difensore centrale del, per rinforzare la propriain vista della prossima stagione Ilsta pensando a Kristoff, difensore centrale del, per rinforzare il proprio reparto arretrato secondo quanto riportato da Sky Sport. Nella prossima settimana è previsto un incontro tra le due società per cercare diun accordo per poi concludere l’operazione. La dirigenza scozzese valuta il proprio giocatore ben 15 milioni di euro mentre quella rossonera vorrebbe spendere di meno. Leggi su Calcionews24.com

