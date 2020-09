Mario Sconcerti è sicuro: “Roma formidabile nel prendere Arkadiusz Milik, Aurelio De Laurentiis esce ammaccato dalla trattativa” (Di venerdì 18 settembre 2020) Mario Sconcerti ha parlato su calciomercato.com della trattativa che porterà Arkadiusz Milik in giallorosso. “La Roma è stata formidabile a scambiare Dzeko con Milik. Non c’era in Italia un attaccante più adatto e pochissimi erano quelli possibili in Europa. Non parlo ancora di qualità, parlo della trattativa. prendere Milik a poco più di venti milioni e pagarlo con lentezza era impensabile anche in tempo di Covid. E’ stata probabilmente decisiva la presenza a Roma della nuova presidenza, ma è una delle poche volte in cui vedo De Laurentis uscire ammaccato da una trattativa”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 18 settembre 2020)ha parlato su calciomercato.com della trattativa che porteràin giallorosso. “La Roma è stataa scambiare Dzeko con. Non c’era in Italia un attaccante più adatto e pochissimi erano quelli possibili in Europa. Non parlo ancora di qualità, parlo della trattativa.a poco più di venti milioni e pagarlo con lentezza era impensabile anche in tempo di Covid. E’ stata probabilmente decisiva la presenza a Roma della nuova presidenza, ma è una delle poche volte in cui vedo De Laurentis uscireda una trattativa”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€ ...

