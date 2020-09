Lukashenko condannato dal Parlamento europeo, la Lega si astiene (Di venerdì 18 settembre 2020) Approvata a maggioranza una mozione che non riconosce le elezioni del 9 agosto di Lukanshenko e chiede sanzioni. Fa discutere l’astensione della Lega A partire dal 5 novembre, data di scadenza del vecchio mandato di Alexander Lukashenko, il Parlamento europeo non lo riconoscerà più come presidente della Bielorussia. Il Parlamento ritiene illegittime le contestate elezioni del 9 agosto scorso che lo avrebbero riconfermato al potere. E’ quanto prevede la mozione, approvata oggi a maggioranza a Bruxelles, di condanna della repressione dei manifestanti a Minsk: 574 sì, 37 no, 82 astensioni tra cui quelle degli eletti della Lega. “Oggi la Lega si è astenuta sulla Risoluzione del Parlamento ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Approvata a maggioranza una mozione che non riconosce le elezioni del 9 agosto di Lukanshenko e chiede sanzioni. Fa discutere l’astensione dellaA partire dal 5 novembre, data di scadenza del vecchio mandato di Alexander, ilnon lo riconoscerà più come presidente della Bielorussia. Ilritiene illegittime le contestate elezioni del 9 agosto scorso che lo avrebbero riconfermato al potere. E’ quanto prevede la mozione, approvata oggi a maggioranza a Bruxelles, di condanna della repressione dei manifestanti a Minsk: 574 sì, 37 no, 82 astensioni tra cui quelle degli eletti della. “Oggi lasi è astenuta sulla Risoluzione del...

FraMirabelli : Il parlamento europeo ha condannato il dittatore bielorusso #lukashenko e non ha riconosciuto l’esito delle ultime… - Vincenzo24d : RT @FraMirabelli: Il parlamento europeo ha condannato il dittatore bielorusso #lukashenko e non ha riconosciuto l’esito delle ultime elezi… - BussoloMarco : RT @FraMirabelli: Il parlamento europeo ha condannato il dittatore bielorusso #lukashenko e non ha riconosciuto l’esito delle ultime elezi… - ADM_assdemxmi : RT @FraMirabelli: Il parlamento europeo ha condannato il dittatore bielorusso #lukashenko e non ha riconosciuto l’esito delle ultime elezi… - a_morabito : RT @FraMirabelli: Il parlamento europeo ha condannato il dittatore bielorusso #lukashenko e non ha riconosciuto l’esito delle ultime elezi… -