Luca Zingaretti in una serie tv per Sky, Il Re è una sorta di anti-Montalbano

Da commissario a direttore di prigione: Luca Zingaretti dice momentaneamente addio a Il Commissario Montalbano e Rai1 per approdare su Sky Italia con una serie nuova di zecca. Diverse fonti autorevoli riportano la notizia che l'attore romano sarà il protagonista di Il Re (The King), dai produttori di The New Pope – serie di Paolo Sorrentino, andata in onda su Sky Atlantic all'inizio del 2020. La storia è ambientata nella prigione di San Michele dove Luca Zingaretti è il direttore Bruno Testori. Violento e cattiva, applica ai detenuti la sua personale idea di giustizia. Al di fuori, la sua vita personale è tutt'altra cosa, mentre all'interno della prigione è lui a fare le regole.

