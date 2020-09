Lazio, Lotito assicura: "Dal mercato arriveranno rinforzi" (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella splendida cornice della Rinascente a Roma è andata in scena la presentazione della Lazio Women , la squadra femminile che la prossima stagione proverà a portare a casa una promozione nella ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella splendida cornice della Rinascente a Roma è andata in scena la presentazione dellaWomen , la squadra femminile che la prossima stagione proverà a portare a casa una promozione nella ...

newmarc67 : @danititti @FMagliaro Onorato: 'La sindaca Raggi incontri Lotito per lo Stadio. La Lazio deve ricevere lo stesso tr… - Aquila6811 : RT @AquilottoEddy: Dajè Presidente Mio Presidente #Lotito aggiungiamo quello che manca e andiamo a divertirci ???? #AvantiLazio #ForzaLazio #… - callmegoodlife : RT @FrustalupiMario: Però la colpa è de Lotito perché non “caccia i soldi”... Continuate pure a scambiare il presidente della Lazio con qu… - callmegoodlife : RT @FrustalupiMario: Insomma me pare di capire che: se DS ha deciso di tornare a casa sua rifiutando l’offerta della Lazio fino a pochi gi… - FrustalupiMario : Però la colpa è de Lotito perché non “caccia i soldi”... Continuate pure a scambiare il presidente della Lazio con… -