La scomparsa del medico Luigi Pengue | figlio illustre della terra castelvenerese

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSulle dolci pendici delle colline sopra Firenze si è spento ildi origini castelveneresi,. Classe 1928, primogenito di Raffaele e Grazia Scetta, la sua lunga e brillante carriera racconta come, nella vita, occorre tanta determinazione per raggiungere gli obiettivi sperati. Laureatosi in Medicina nell’estate del 1954, iniziò subito a frequentare la Clinica Ortopedica dell’Università napoletana. Per l’anno accademico che seguì, la Clinica non ottenne la concessione ministeriale, motivo per cui per la specializzazionefu costretto ad iscriversi all’Università di Bologna, al reparto ortopedico dell’Ospedale traumatologico ‘Rizzoli’. In quello stesso periodo gli venne richiesto di pagare il conto ...