La garanzia pubblica italiana da un miliardo di dollari per trivellare l’Artico: un documento confidenziale svela i progetti di ricerca di gas russo (Di venerdì 18 settembre 2020) Una garanzia finanziaria da 1 miliardo di dollari. Soldi dei cittadini italiani che potrebbero essere usati, attraverso la Sace, per cercare gas sotto i ghiacci dell’Artico, in territorio russo. Una delle zone più delicate per il Pianeta, che ha già subito più di altre gli effetti del cambiamento climatico. La notizia lanciata dall’agenzia di stampa Reuters è contenuta in un documento confidenziale che Ilfattoquotidiano.it ha potuto leggere. Il progetto si chiama Arctic LNG 2 e vale in tutto 21,3 miliardi di dollari di investimenti. Capofila del consorzio di aziende che vogliono estrarre gas nella zona è la russa Novatek, in società con la francese Total, le cinesi Cnooc e Cnpc e le giapponesi Mitsui e Jogmec. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Unafinanziaria da 1di. Soldi dei cittadini italiani che potrebbero essere usati, attraverso la Sace, per cercare gas sotto i ghiacci dell’Artico, in territorio. Una delle zone più delicate per il Pianeta, che ha già subito più di altre gli effetti del cambiamento climatico. La notizia lanciata dall’agenzia di stampa Reuters è contenuta in unche Ilfattoquotidiano.it ha potuto leggere. Il progetto si chiama Arctic LNG 2 e vale in tutto 21,3 miliardi didi investimenti. Capofila del consorzio di aziende che vogliono estrarre gas nella zona è la russa Novatek, in società con la francese Total, le cinesi Cnooc e Cnpc e le giapponesi Mitsui e Jogmec. La ...

fattoquotidiano : La garanzia pubblica italiana da un miliardo di dollari per trivellare l’Artico: un documento confidenziale svela i… - Noovyis : (La garanzia pubblica italiana da un miliardo di dollari per trivellare l’Artico: un documento confidenziale svela… - GianlucaBeccato : twitter 7 di 10 . scritto il giorno prima , ed essendo , vespa , il piu grande giornalista di Roma , vedere lui nei… - ClaudioCrosara : @AndreaMapelli4 @CarloOlb @SkyTG24 Non siamo dei colossi,ma possiamo gestire le ns. risorse a ns. vantaggio e nn a… - mariasamsara01 : @valfromrome @PoliticaPerJedi Te l'ho già scritto. Io dipendente pubblica. Lavoro in Psichiatria. Mio padre operaio… -

Ultime Notizie dalla rete : garanzia pubblica La garanzia pubblica italiana da un miliardo di dollari per trivellare l’Artico: un documento… Il Fatto Quotidiano Pannelli solari a Milano: funzionano e fanno risparmiare

I pannelli solari a Milano si stanno diffondendo sempre più perché grazie alle nuove tecnologie e all’aumento delle giornate di sole funzionano in modo efficiente, consentendo interessanti risparmi su ...

Dl Agosto e gioco, depositati sette emendamenti: cosa prevedono

Sviluppo tecnologico, proroga delle concessioni e sostenibilità della rete di raccolta del gioco: ecco cosa prevedono gli emendamenti al Dl Agosto. Degli oltre 2.660 emendamenti al Dl Agosto, che dall ...

Invidia: “Votare Sì per dare inizio a una vera “rivoluzione parlamentare”

Oltre "il risparmio sugli stipendi": le considerazioni del deputato 5Stelle varesino Niccolò Invidia sul perchè votare "si" al referendum del 20 e 21 settembre Oltre “il risparmio sugli stipendi”: pub ...

I pannelli solari a Milano si stanno diffondendo sempre più perché grazie alle nuove tecnologie e all’aumento delle giornate di sole funzionano in modo efficiente, consentendo interessanti risparmi su ...Sviluppo tecnologico, proroga delle concessioni e sostenibilità della rete di raccolta del gioco: ecco cosa prevedono gli emendamenti al Dl Agosto. Degli oltre 2.660 emendamenti al Dl Agosto, che dall ...Oltre "il risparmio sugli stipendi": le considerazioni del deputato 5Stelle varesino Niccolò Invidia sul perchè votare "si" al referendum del 20 e 21 settembre Oltre “il risparmio sugli stipendi”: pub ...