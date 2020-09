Juventus cede Higuain all’Inter … di Miami (Di venerdì 18 settembre 2020) Higuain si unira' ai nuovi compagni dopo il completamento di qualsiasi periodo di quarantena obbligatorio secondo le norme del governo locale e del protocollo di salute esicurezza MLS Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020)si unira' ai nuovi compagni dopo il completamento di qualsiasi periodo di quarantena obbligatorio secondo le norme del governo locale e del protocollo di salute esicurezza MLS

ZZiliani : A.A.A. Offresi Dybala disperatamente. È il non detto del mercato della Juventus, il top club che non riesce ad esse… - FirenzePost : Juventus cede Higuain all’Inter … di Miami - Cover_forever : RT @MileTrecarichi: #dybala non si cede per due 34enni. Sono stanca di leggere certe cavolate. #Juventus - mariobidi : @Pasky973 @SergioSarres La Juventus è senza soldi come qualsiasi altro club Europeo, top, medio o basso. I soldi so… - MileTrecarichi : #dybala non si cede per due 34enni. Sono stanca di leggere certe cavolate. #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cede Suarez vuole la Juve, il piano: 'Si può, ma solo cedendo Dybala' Calciomercato.com KKN – Se Milik supera le visite mediche, Dzeko oggi va alla Juventus

Come rivela Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, Edin Dzeko ha l’accordo con la Juventus già da 10 giorni. Il punto è che la Roma non ha voluto cedere il bosniaco pri ...

Juventus, tegola per Pirlo: si ferma Alex Sandro

Al posto di Alex Sandro dal primo minuto dovrebbe scendere in campo Luca Pellegrini. L’esterno ceduto in prestito al Cagliari la scorsa stagione è pronto a giocare sia a tutta fascia come quinto di ce ...

Juventus, la rescissione con Higuain peggiora il rosso in bilancio

TORINO - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, convocato per questa mattina dopo la rescissione del contratto con Higuain che ha generato una minusvalenza di 18,3 milioni, ha aggiornata il p ...

Come rivela Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, Edin Dzeko ha l’accordo con la Juventus già da 10 giorni. Il punto è che la Roma non ha voluto cedere il bosniaco pri ...Al posto di Alex Sandro dal primo minuto dovrebbe scendere in campo Luca Pellegrini. L’esterno ceduto in prestito al Cagliari la scorsa stagione è pronto a giocare sia a tutta fascia come quinto di ce ...TORINO - Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, convocato per questa mattina dopo la rescissione del contratto con Higuain che ha generato una minusvalenza di 18,3 milioni, ha aggiornata il p ...