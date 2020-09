Giornale radio sociale | edizione del 18 settembre 2020

MARI151280 : @Il_Reissimo_ Ho sentito la notizia in radio Il titolo del giornale è un po' fuorviante C'è stata una riduzione, se… - rmm2000 : GIORNALE RADIO venerdì 18 settembre - TgrAltoAdige : Alle 7.18 su Radio Uno Rai andrà in onda il giornale radio del Trentino Alto Adige. Questa la rassegna stampa dei q… - AgenziaASI : Giornale Radio ASI del 17 settembre 2020 - peppe_p_94 : C'è il giornale radio dell'eurospin che dice che quelli di Colleferro hanno percepito di RDC 33 milioni di euro ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio

Dire

32) Bei: due miliardi alla Bari-Napoli, finanziamento record per l'Alta velocita' (dai giornali) Carige: i sindacati chiedono il rilancio. 'L'aggregazione non sia un salvataggio' (Il Secolo XIX, pag.La versione di Linus è una Radio Capital che in primo piano ha le voci e la personalità delle donne, cui viene affidata la fascia più pregiata, quella del mattino. E poi un rinforzo nelle conduzioni m ...Secondo quanto scrive Il Giornale di Brescia il calciatore con altri tre coetanei era all'esterno di una bar. Sulla questione il Brescia Calcio non commenta, spiegando di non essere a conoscenza della ...