Genoa | Faggiano | “Vogliamo chiudere per un attaccante nei prossimi giorni Non sarà Balotelli…”

Il Genoa continua a rinforzare la squadra da regalare al nuovo mister Rolando Maran. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa il ds del Grifone, Daniele Faggiano. Il dirigente ha parlato delle possibili mosse e della forte volontà del club di acquistare un attaccante, che però non sarà Mario Balotelli come ipotizzato nei giorni scorsi. "E' un mercato strano, il ritiro è stato un po' particolare, sarà tutto abbastanza surreale. Se devo dire se sono contento del lavoro posso dire sì, come lo è il mister ma, come tutte le squadre, ...

GENOVA - Daniele Faggiano, ds del Genoa, fa il punto sul mercato e sull'avvio di campionato: "Io soddisfatto? Lo dirò il 30 maggio. Un mio collega dice: il calcio sarebbe bellissimo, se non ci fossero ...

Conferenza stampa Faggiano: «Avuto poco tempo per lavorare dentro e fuori dal campo»

Conferenza stampa Faggiano: le parole del direttore sportivo del Genoa in vista del match di Serie A contro il Crotone Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato in conferenza stampa i ...

