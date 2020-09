Evade per l’ennesima volta dagli arresti domiciliari, sorpreso dagli agenti a Latina: 45enne pregiudicato finisce in carcere (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Pescara per essere ammesso al regime più favorevole degli arresti domiciliari, P.A., cittadino italiano 45enne pregiudicato, nella medesima giornata di giovedì 10 u.s. aveva pensato bene di uscire per un giro in auto. I fatti Intercettato dagli agenti della Volante di Latina, era stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto nuovamente in regime di arresti domiciliari. Tuttavia, l’insofferenza dimostrata nei confronti delle disposizioni restrittive impostegli, testimoniata dalla condotta illecita descritta, è valsa a P.A. il pronto ritorno in carcere. Alle prime ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Pescara per essere ammesso al regime più favorevole degli, P.A., cittadino italiano, nella medesima giornata di giovedì 10 u.s. aveva pensato bene di uscire per un giro in auto. I fatti Intercettatodella Volante di, era stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto nuovamente in regime di. Tuttavia, l’insofferenza dimostrata nei confronti delle disposizioni restrittive impostegli, testimoniata dalla condotta illecita descritta, è valsa a P.A. il pronto ritorno in. Alle prime ore ...

