Elettra Lamborghini posta delle storie Instagram da una clinica e preoccupa i Fan. (Di venerdì 18 settembre 2020) In un modo o nell’altro la bellissima ereditiera Electra Lamborghini fa sempre parlare di se, che se ne parli bene o che se ne parli male, l’importante e parlarne. Questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori sono state alcune foto e videomessaggi postati sulle sue storie Instagram. La giovane infatti ha letteralmente preoccupato i suoi numerosissimi fans. A pochi giorni dal suo matrimonio con il famoso cantante Afrojack, la giovane ha postato degli scatti da una stanza di ospedale. Come in molti sono già a conoscenza tra pochi giorni la bella ereditiera diventerà moglie di Afrojack, i due già dovevano sposarsi qualche mese fa, ma a causa della pandemia e del lockdown, purtroppo il loro matrimonio è stato rimandato. Foto: ... Leggi su virali.video (Di venerdì 18 settembre 2020) In un modo o nell’altro la bellissima ereditiera Electrafa sempre parlare di se, che se ne parli bene o che se ne parli male, l’importante e parlarne. Questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori sono state alcune foto e videomessaggiti sulle sue. La giovane infatti ha letteralmenteto i suoi numerosissimi fans. A pochi giorni dal suo matrimonio con il famoso cantante Afrojack, la giovane hato degli scatti da una stanza di ospedale. Come in molti sono già a conoscenza tra pochi giorni la bella ereditiera diventerà moglie di Afrojack, i due già dovevano sposarsi qualche mese fa, ma a causa della pandemia e del lockdown, purtroppo il loro matrimonio è stato rimandato. Foto: ...

infoitcultura : Marco Ferrero, chi è l’ex di Tommaso Zorzi: età, carriera e l’amicizia con Elettra Lamborghini - RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - elettrasunrise : RT @illicitgilmore: trentamila volte meglio elettra lamborghini nata con tutti i privilegi del mondo che ne è estremamente consapevole ma r… - frabarraco : RT @guidomarchello: Certe volte penso che pur di avere 30 anni in meno, sarei disposto ad essere un fan di Elettra Lamborghini o Chiara Fer… - sol17ude : @Ruby_Rubina3 palese non hai mai aperto mezzo social perchè sapresti benissimo che iconize è conosciuto solo per es… -