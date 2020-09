È online export.gov.it il portale unico per l’internazionalizzazione delle imprese ...

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 18 settembre 2020) È.gov.it ilper l’internazionalizzazioneitaliane. Unche nasce per essere un riferimento in grado di aggregare le informazioni di tutte le pubbliche amministrazioni che hanno strumenti utili allo scopo, ma anche e soprattutto per integrare i migliori strumenti tecnologici del XXI secolo e metterli al servizio degli imprenditori italiani. In questa prima release troverete unsostanzialmente informativo, ma ne seguiranno altre due entro dicembre. A progetto definitivo potrete contare su intelligenza artificiale, chatbot e machine learning per interagire con una piattaforma in grado di consigliarvi mercati e strumenti adatti alla vostra specifica attività, trascinandovi ...