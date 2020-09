Devil May Cry 5: Special Edition non arriverà su PC, almeno per ora (Di venerdì 18 settembre 2020) Devil May Cry 5 si prepara a tornare nella prossima generazione grazie alla Devil May Cry 5: Special Edition, edizione riveduta e corretta che sarà disponibile su PS5 ed Xbox Series X. Questa nuova versione andrà ad inserire diverse novità nel già ottimo gioco base, sarà infatti possibile giocare nei panni di Vergil e dimostrare il proprio valore nella modalità Turbo e nel nuovo livello di difficoltà Legendary Dark Knight. Inoltre la nuova versione sfrutterà il tanto agognato Ray Tracing. A questo punto molti giocatori si sono chiesti se tale versione arriverà anche su PC, purtroppo la stessa Capcom ha già confermato che al momento non ci sono piani per una versione PC, in quanto gli sviluppatori vogliono per ora concentrarsi sull'ottimizzazione delle ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020)May Cry 5 si prepara a tornare nella prossima generazione grazie allaMay Cry 5:, edizione riveduta e corretta che sarà disponibile su PS5 ed Xbox Series X. Questa nuova versione andrà ad inserire diverse novità nel già ottimo gioco base, sarà infatti possibile giocare nei panni di Vergil e dimostrare il proprio valore nella modalità Turbo e nel nuovo livello di difficoltà Legendary Dark Knight. Inoltre la nuova versione sfrutterà il tanto agognato Ray Tracing. A questo punto molti giocatori si sono chiesti se tale versione arriverà anche su PC, purtroppo la stessa Capcom ha già confermato che al momento non ci sono piani per una versione PC, in quanto gli sviluppatori vogliono per ora concentrarsi sull'ottimizzazione delle ...

Eurogamer_it : Devil May Cry 5: Special Edition non arriverà su PC, almeno per ora - NowPlayingWSCA : Son Volt—Devil May Care - devil_may_care0 : D.E.A.D #VAni - GamingTalker : Devil May Cry 5 Special Edition, nessun piano per una versione PC al momento, conferma Capcom… - GamingTalker : Il director di Dragon’s Dogma e Devil May Cry è al lavoro su un nuovo gioco open-world; il feedback di Resident Evi… -