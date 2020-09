Desenzano | nonno precipita dal balcone e muore davanti ai nipotini

(Di venerdì 18 settembre 2020) . Ha visto ilre daldella sua abitazione al terzo piano e ha chiamato i soccorsi ma per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Questo il pomeriggio da incubo di un bimbo di otto anni e del fratellino,del 77enne che ha perso la vita a seguito dell’incidente domestico adel Garda (Brescia). Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre, adel Garda, paese in provincia di Brescia, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita.dalaiSecondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre, sul ...

Dramma a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove un signore di 77 anni è precipitato dal balcone di casa sotto gli occhi terrorizzati dei due nipoti dell’uomo, che hanno visto la scena. Pur ...Scivola dalla scala sul balcone e precipita dal terzo piano; a chiamare aiuto è il nipotino di otto anni. Per il suo nonno, Giacomo Tomasoni, però, non c’è stato nulla da fare. È morto nonostante i lu ...Una tragedia si è consumata in provincia di Brescia, dove un uomo di 77 anni è morto davanti agli occhi innocenti dei suoi nipotini, di soli 6 e 8 anni. Un incidente fatale per l'anziano nonno, che è ...