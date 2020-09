De Luca sul Covid 19 in Campania: “Situazione sotto controllo” (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) De Luca fa il punto sul Covid 19 in Campania (“percentuale positivi è del 2,4%”). Protocollo con medici per linee guida da seguire in caso di positività degli studenti. “Dobbiamo prepararci ad avere i Covid Hospital pronti in caso di emergenza”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione durante … Leggi su 2anews (Di venerdì 18 settembre 2020) Defa il punto sul19 in(“percentuale positivi è del 2,4%”). Protocollo con medici per linee guida da seguire in caso di positività degli studenti. “Dobbiamo prepararci ad avere iHospital pronti in caso di emergenza”. Il governatore della, Vincenzo De, ha fatto il punto della situazione durante …

