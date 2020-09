Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno (Di venerdì 18 settembre 2020) A causa del Coronavirus, in Italia nei primi 5 mesi del 2020 sono stati eseguiti circa un milione e 400mila esami di screening per tumori in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo porta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) A causa del, innei primi 5 mesi del 2020 sono staticirca un milione e 400mila esami diperinrispetto allo stesso periodo del 2019. Questo porta a ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.452 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore in Italia - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - RinascitaCultu2 : RT @brusco_sandro: Questa roba è ora in prima pagina su La Stampa. Un singolo volontario, che non sa nemmeno se ha ricevuto il trattamento… - Winston10771675 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, 1.585 nuovi casi e altri 13 morti

In Italia ci sono 1.585 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 13 morti. Sono 689 i pazienti guariti mentre in terapia intensiva si contano in tutto 212 persone (+5). I nuo ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 18 settembre: +54 nuovi casi

Notizie del 18 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa del nuovo bollettino sono 45 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva REGIONE – Venerdì 18 settembre 2020 prosegue l’informazione ...

In Toscana individuati altri 99 casi di Covid-19

Nove sono collegati a rientri dall'estero, uno dalla Sardegna, tre risiedono fuori regione. La provincia col maggior numero di nuovi positivi è Prato TOSCANA — In Toscana sono 13.522 i casi di positiv ...

In Italia ci sono 1.585 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 13 morti. Sono 689 i pazienti guariti mentre in terapia intensiva si contano in tutto 212 persone (+5). I nuo ...Notizie del 18 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa del nuovo bollettino sono 45 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva REGIONE – Venerdì 18 settembre 2020 prosegue l’informazione ...Nove sono collegati a rientri dall'estero, uno dalla Sardegna, tre risiedono fuori regione. La provincia col maggior numero di nuovi positivi è Prato TOSCANA — In Toscana sono 13.522 i casi di positiv ...