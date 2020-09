Choc in ospedale, molestie sessuali su pazienti oncologiche: sospeso il primario (Di venerdì 18 settembre 2020) Sospensione di un anno dal lavoro. Questa la decisione del Gip di Napoli, su richiesta della Procura, per un primario dell’ospedale ‘Pascale’. L’accusa: moleste sessuali. Il medico avrebbe palpeggiato due pazienti con patologie tumorali sia nel suo studio privato nel quartiere di Mergellina a Napoli, che durante le visite mediche all’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli. Violenze sessuali, avvenute lo scorso anno, e secondo l’accusa camuffate da pratiche mediche, durante le visite al seno di donne giovani operate per tumori o con patologie oncologiche. Raffaele Tortoriello, chirurgo e senologo di 61 anni che, c’è da dire, è determinato a dimostrare la sua innocenza. Non potrà per ora esercitare la professione sia al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Sospensione di un anno dal lavoro. Questa la decisione del Gip di Napoli, su richiesta della Procura, per undell’‘Pascale’. L’accusa: moleste. Il medico avrebbe palpeggiato duecon patologie tumorali sia nel suo studio privato nel quartiere di Mergellina a Napoli, che durante le visite mediche all’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli. Violenze, avvenute lo scorso anno, e secondo l’accusa camuffate da pratiche mediche, durante le visite al seno di donne giovani operate per tumori o con patologie. Raffaele Tortoriello, chirurgo e senologo di 61 anni che, c’è da dire, è determinato a dimostrare la sua innocenza. Non potrà per ora esercitare la professione sia al ...

edigram : @CarlBosch4 @LegaSalvini #Sanità made #lega in #Umbria Ospedale ’bloccato’, liste d’attesa choc. Terni, in mille… - pablo__liberal : RT @edigram: @filippinipaolo1 Ospedale ’bloccato’, liste d’attesa choc. Terni, in mille devono aspettare un anno per l’intervento alla cat… - Sulserio1 : RT @edigram: @filippinipaolo1 Ospedale ’bloccato’, liste d’attesa choc. Terni, in mille devono aspettare un anno per l’intervento alla cat… - GiuseppeMargio1 : RT @edigram: @filippinipaolo1 Ospedale ’bloccato’, liste d’attesa choc. Terni, in mille devono aspettare un anno per l’intervento alla cat… -