Caso Willy: si annulla il reddito di cittadinanza per i Bianchi (Di venerdì 18 settembre 2020) Fratelli Bianchi: ad Artena erano già ben noti alle forze dell’ordine per molteplici reati Tra risse, droga ed armi, i fratelli Bianchi conducevano la propria esistenza piuttosto liberamente, senza aver mai subito alcun tipo di cattura. Nonostante fosse nota da tempo la loro condotta ad Artena, tanto che a loro carico risultano svariate denunce, non … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) Fratelli: ad Artena erano già ben noti alle forze dell’ordine per molteplici reati Tra risse, droga ed armi, i fratelliconducevano la propria esistenza piuttosto liberamente, senza aver mai subito alcun tipo di cattura. Nonostante fosse nota da tempo la loro condotta ad Artena, tanto che a loro carico risultano svariate denunce, non … L'articolo proviene da YesLife.it.

fanpage : Un nuovo caso Willy - NicolaPorro : Anche davanti ad una tragedia come quella che ha coinvolto il giovane #WillyMonteiro, intellò e non della sinistra… - Open_gol : Pestaggio brutale a Savona: in cinque contro un 22enne. I carabinieri: «Similitudini con il caso Willy» - 8geraldina8 : @paoloboldr64 @fattoquotidiano Esagerato*...il vero crimine in questo caso è stato l’uccisione del povero Willy,tut… - tuttoggi : In piazza per Willy Monteiro Duarte, contro la cultura della violenza... #cronaca #umbria -