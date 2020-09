Bielorussia, il Parlamento Ue vota contro Lukashenko e la Lega si astiene. Dov’è la notizia? (Di venerdì 18 settembre 2020) Sondaggio: è notizia che il Parlamento europeo chieda sanzioni Ue contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e condanni le violente repressioni delle proteste popolari che vanno avanti da oltre un mese? O è notizia che la Lega si sia astenuta, mentre M5s, Pd, Fi, Fdi e tutti quanti erano a favore? A parer mio, non fa notizia né l’una cosa né l’altra: il Parlamento europeo non poteva non dire la sua su quanto sta avvenendo in un Paese ai confini dell’Unione, dove si combatte una battaglia per la democrazia; e la Lega non poteva schierarsi contro il presidente russo Vladimir Putin, stella polare – e magari pure ufficiale pagatore – della sua politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Sondaggio: èche ileuropeo chieda sanzioni Ueil presidente bielorusso Alexandere condanni le violente repressioni delle proteste popolari che vanno avanti da oltre un mese? O èche lasi sia astenuta, mentre M5s, Pd, Fi, Fdi e tutti quanti erano a favore? A parer mio, non fané l’una cosa né l’altra: ileuropeo non poteva non dire la sua su quanto sta avvenendo in un Paese ai confini dell’Unione, dove si combatte una battaglia per la democrazia; e lanon poteva schierarsiil presidente russo Vladimir Putin, stella polare – e magari pure ufficiale pagatore – della sua politica ...

