Biden sfida Trump: "Non vedo l'ora arrivi il dibattito" (Di venerdì 18 settembre 2020) Joe Biden sfida Trump e la fase finale della campagna elettorale per le presidenziali americane si infiamma. Ospite della townhall organizzata dalla CNN a Scranton, in Pennsylvania, il candidato democratico ha toccato tanti temi, attaccando il presidente sulla gestione dell'emergenza Covid, ma anche sull'economia, sulle tensioni sociali e sulle offese ai soldati morti in guerra, un tema particolarmente caro a Biden. LEGGI ANCHE > Dalla difesa disperata dei fedelissimi agli attacchi di Biden, le reazioni alle rivelazioni su Trump Biden sfida Trump al dibattito ma non solo "Non vedo l'ora" di affrontare Trump al dibattito. Così Joe Biden

