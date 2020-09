Aumento pensioni invalidità 2020, Confsal scrive a Tridico (INPS): novità al 17 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Le ultime novità sull’Aumento delle pensioni di invalidità sono datate 17 settembre, mentre gli invalidi totali sono in attesa di ricevere dallo scorso 20 luglio sul cedolino della propria pensione l’Aumento previsto dalla sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale, la Confsal, attraverso il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta ha deciso di scrivere direttamente al Presidente INPS, Pasquale Tridico, al fine di sollecitare la circolare attuativa dell’INPS che dovrebbe contenere specifiche su tempi e modi di erogazione dell’Aumento. Non é più possibile, arrivati a questo punto, attendere oltre, così si legge nella lettera “Ogni ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 18 settembre 2020) Le ultime novità sull’delledi invalidità sono datate 17, mentre gli invalidi totali sono in attesa di ricevere dallo scorso 20 luglio sul cedolino della propria pensione l’previsto dalla sentenza 152/della Corte Costituzionale, la, attraverso il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta ha deciso dire direttamente al Presidente, Pasquale, al fine di sollecitare la circolare attuativa dell’che dovrebbe contenere specifiche su tempi e modi di erogazione dell’. Non é più possibile, arrivati a questo punto, attendere oltre, così si legge nella lettera “Ogni ...

