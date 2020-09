Anticipazioni Una Vita: Genoveva scopre che Felipe sta con Marcia (Di venerdì 18 settembre 2020) Anticipazioni Una Vita: cosa ci racconta il video postato sotto questo articolo? I protagonisti sono Felipe e Genoveva, che chiaramente non stanno più insieme. Anzi, la Salmeròn scoprirà che l’avvocato sta con Marcia, la domestica che lei e Ursula gli avevano fatto assumere perché lo spiasse! Anticipazioni Una Vita: Felipe spiattella l’amara verità a Genoveva Genoveva bussa alla porta di Felipe perché vuole parlare con lui, ma l’Alvarez Hermoso è molto freddo e non ne vuole sapere. Fa per rientrare, ma la donna lo ferma, dicendogli che ha bisogno di sapere la verità; l’avvocato le risponde che la conosce già: non la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 settembre 2020)Una: cosa ci racconta il video postato sotto questo articolo? I protagonisti sono, che chiaramente non stanno più insieme. Anzi, la Salmeròn scoprirà che l’avvocato sta con, la domestica che lei e Ursula gli avevano fatto assumere perché lo spiasse!Unaspiattella l’amara verità abussa alla porta diperché vuole parlare con lui, ma l’Alvarez Hermoso è molto freddo e non ne vuole sapere. Fa per rientrare, ma la donna lo ferma, dicendogli che ha bisogno di sapere la verità; l’avvocato le risponde che la conosce già: non la ...

