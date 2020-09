Amadeus confessa | “Per noi straziante osservare questa trasformazione”

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus confessa

Il celebre conduttore tv si è confessato ai microfoni del magazine Oggi, rilasciando una lunga intervista che fa sapere molto di più sul volto di punta di Rai. Amadeus si è sbilanciato circa il period ...Amadeus si racconta in una intervista per il settimanale Oggi e confessa di aver vissuto un periodo di grande preoccupazione per i figli durante il lockdown. Amadeus preoccupato per il figlio Josè: la ...Amadeus si è raccontato a tutto tondo in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, della prossima edizione del Festival di Sanremo che dovrà fare i conti con l’emergenza coronavirus, ma ...