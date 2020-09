Al via la Serie A: 10 motivi per amare il calcio che riparte (Di venerdì 18 settembre 2020) Si gioca, il pallone torna a rotolare, la Serie A alza il sipario sul campionato 2020-21. È stata una rincorsa breve, dentro la bolla di un’estate ansiosa. L’ombra del Covid-19 grava minacciosa sul campionato, ma anche il calcio post-pandemia sta riconquistando una sua normalità, preziosa e da custodire. Il battesimo sabato, con Fiorentina-Torino (ore 18) e Verona-Roma (ore 20.45), poi tutte le altre, con la Juventus campione d’Italia impegnata nel posticipo serale della domenica contro la Sampdoria e Milan-Bologna lunedì sera (20.45) a chiudere la 1ª delle 38 giornate. Campionato strano, compresso, ricco di fascino e di incognite, scivolo verso – si spera – Euro 2021. Campionato da amare, soprattutto. Qui i 10 motivi per cui varrà la pena seguirlo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Si gioca, il pallone torna a rotolare, la Serie A alza il sipario sul campionato 2020-21. È stata una rincorsa breve, dentro la bolla di un’estate ansiosa. L’ombra del Covid-19 grava minacciosa sul campionato, ma anche il calcio post-pandemia sta riconquistando una sua normalità, preziosa e da custodire. Il battesimo sabato, con Fiorentina-Torino (ore 18) e Verona-Roma (ore 20.45), poi tutte le altre, con la Juventus campione d’Italia impegnata nel posticipo serale della domenica contro la Sampdoria e Milan-Bologna lunedì sera (20.45) a chiudere la 1ª delle 38 giornate. Campionato strano, compresso, ricco di fascino e di incognite, scivolo verso – si spera – Euro 2021. Campionato da amare, soprattutto. Qui i 10 motivi per cui varrà la pena seguirlo.

ItalyinUS : Partita da @ItalyinHouston la serie di Webinar scientifici #weareISSNAF organizzati da @issnaf in collaborazione co… - RaMacca1 : RT @words4link: ?? «La vera battaglia è essere gentili tutti i giorni» Ha provato diverse strade #AntonioDikeleDistefano: prima ha sperimen… - HDblog : RT @HDblog: Rowenta Explorer Serie 60 aspira, lava ed è smart. Costa 449 euro - ItalyinHouston : RT @ItalyinUS: Partita da @ItalyinHouston la serie di Webinar scientifici #weareISSNAF organizzati da @issnaf in collaborazione con Ambasci… - infoitsport : Serie A al via: Juve e Inter in pole, ma i nerazzurri sono pronti per vincere. Il Milan dipende troppo da Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : via Serie Serie A al via: Juve e Inter in pole, ma i nerazzurri sono pronti per vincere. Il Milan dipende troppo da Ibra Corriere della Sera Al via la Serie A: 10 motivi per amare il calcio che riparte

È il campionato numero 90 della storia. Dalla Juve padrona al ciuffo di Pirlo, dall'accelerata di Inter e Milan alla speranza azzurra per Euro 2021: ecco perché sarà ancora una volta un campionato bel ...

Serie A calcio: orari prima giornata, tv, programma, streaming Dazn e Sky

Dopo poco più di un mese, per la Serie A di calcio è già tempo di ripartire, con il massimo campionato del Bel Paese che prenderà il via questo fine settimana, iniziando da domani (sabato 19 settembre ...

OLEG a Venezia. Alessandra Basile intervista Valentina Castellani Quinn

Durante la 77° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, proprio nei primissimi giorni della manifestazione, mi sono incontrata con Valentina Castellani Quinn, una produttrice nata a Fi ...

È il campionato numero 90 della storia. Dalla Juve padrona al ciuffo di Pirlo, dall'accelerata di Inter e Milan alla speranza azzurra per Euro 2021: ecco perché sarà ancora una volta un campionato bel ...Dopo poco più di un mese, per la Serie A di calcio è già tempo di ripartire, con il massimo campionato del Bel Paese che prenderà il via questo fine settimana, iniziando da domani (sabato 19 settembre ...Durante la 77° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, proprio nei primissimi giorni della manifestazione, mi sono incontrata con Valentina Castellani Quinn, una produttrice nata a Fi ...