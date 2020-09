Vivevano nel lusso, ma i quattro arrestati per l’omicidio di Willy percepivano il reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) I quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte percepivano il reddito di cittadinanza. E’ una delle conclusioni alla quale sono arrivati gli investigatori dopo i primi dieci giorni di indagine. Lo riporta La Stampa e sottolinea una volta di più i problemi di un provvedimento congegnato per aiutare le fasce più povere della popolazione. Come scrive La Stampa, citando le immagini postate sui social dai due accusati del delitto di Willy, emerge una contraddizione tra stile di vita dei quattro e il diritto al reddito di cittadinanza.Vivevano nel lusso, e stando all’inchiesta patrimoniale della Guardia di Finanza i fratelli Marco e Gabriele ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Iper l’omicidio diMonteiro Duarteildi. E’ una delle conclusioni alla quale sono arrivati gli investigatori dopo i primi dieci giorni di indagine. Lo riporta La Stampa e sottolinea una volta di più i problemi di un provvedimento congegnato per aiutare le fasce più povere della popolazione. Come scrive La Stampa, citando le immagini postate sui social dai due accusati del delitto di, emerge una contraddizione tra stile di vita deie il diritto aldinel, e stando all’inchiesta patrimoniale della Guardia di Finanza i fratelli Marco e Gabriele ...

