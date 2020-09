Trovato a San Teodoro con cocaina, eroina e un coltello in auto: denunciato (Di giovedì 17 settembre 2020) , Visited 136 times, 136 visits today, Notizie Simili: Trovati con della droga nel marsupio, uno dei due… Coltivano piante di marijuana nel giardino di casa,… Avevano trasformato la ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 17 settembre 2020) , Visited 136 times, 136 visits today, Notizie Simili: Trovati con della droga nel marsupio, uno dei due… Coltivano piante di marijuana nel giardino di casa,… Avevano trasformato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovato San San Teodoro, trovato con cocaina, eroina e un coltello in auto: denunciato Gallura Oggi Protocolli Covid, dubbi e allarmi

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole aumenta il numero dei positivi al Covid: cinque scolari e un insegnante tra micronidi e materne, ha certificato ieri l’Ats, dopo i quattro casi di mercoled ...

Si spacciano per giornalisti e vanno in vacanza alle Tremiti, poi scappano senza pagare il conto: denunciati per truffa

Si sono spacciati per giornalisti per trascorrere una vacanza gratis in una struttura turistica sull’isola di San Domino alle Tremiti, l’arcipelago che si trova in Puglia. Per questo sono stati denunc ...

Cerro Maggiore: accordo con l’Ente Morale

I bimbi che non hanno trovato posto nella materna Tobagi andranno alla paritaria Bernocchi. Cerro Maggiore – Nuovi progetti e collaborazioni tra l’amministrazione comunale di Cerro Maggiore e l’Ente M ...

