Temptation Island, la prima puntata è scon-vol-gen-te! (Di giovedì 17 settembre 2020) prima puntata shock La trasmissione Temptation Island è tornata con una nuova edizione più carica che mai! La prima puntata è stata una bomba: scopriamo cos’è successo tra le sei coppie dell’isola più calda d’Italia. View this post on Instagram Anche noi siamo prontissimi per fare questo viaggio nei sentimenti, Alessia 🤩 Finalmente possiamo dirlo: vi aspettiamo STASERA su Canale 5 con la prima puntata di #TemptationIsland! A post shared by Temptation Island (@TemptationIsland official) on Sep 16, 2020 at 5:12am PDT NELLO E CARLOTTA Torna in conduzione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 settembre 2020)shock La trasmissioneè tornata con una nuova edizione più carica che mai! Laè stata una bomba: scopriamo cos’è successo tra le sei coppie dell’isola più calda d’Italia. View this post on Instagram Anche noi siamo prontissimi per fare questo viaggio nei sentimenti, Alessia 🤩 Finalmente possiamo dirlo: vi aspettiamo STASERA su Canale 5 con ladi #! A post shared by(@official) on Sep 16, 2020 at 5:12am PDT NELLO E CARLOTTA Torna in conduzione ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - angiuoniluigi : RT @fanpage: #TemptationIsland 'Mi dispiace, ma non so più se è abitudine o è amore' La reazione di Sofia dopo le parole di Amedeo https://… - CastagnoSofia : il mio vecchio prof delle medie che commenta temptation island sulle storie di instagram è il top - fanpage : #TemptationIsland 'Mi dispiace, ma non so più se è abitudine o è amore' La reazione di Sofia dopo le parole di Amed… - xhorrorvacui : Ma veramente condivido lo stesso ossigeno con chi vede Temptation Island? -