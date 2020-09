Temptation Island | caos sul falò di Sofia e Amedeo | il web | “Lo ha obbligato | lui disperato” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri, mercoledì 16 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show incentrato sulle tentazioni. Si è trattato di un appuntamento alquanto scoppiettante, dato che una coppia,, ha già fatto il falò di confronto ed ha lasciato. Il loro confronto, però, è stato molto criticato sul web, specie per il comportamento assunto da lei. Numerosi utenti hanno notato che la ragazza ha quasi costretto il suo fidanzato ad uscire insieme. Anche Alessia Marcuzzi ha provato a far rinsavire la donna, ma nulla di fatto. Vediamo cosa è successo. Il falò diÈ la prima volta che aci sia un falò di ...