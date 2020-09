Sonego-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Lorenzo Sonego ha sconfitto Nikoloz Basilashvili, ottenendo il pass per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il secondo atto del Masters 1000 romano metterà l’azzurro di fronte a Casper Ruud, fra i giovani più performanti sul rosso a livello internazionale. Il testa a testa tra i due atleti andrà in scena oggi, giovedì 17 settembre, non prima delle ore 15.00 (dopo Hurkacz-Rublev). La copertura televisiva è affidata a Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming sulla piattaforma Sky Go. Nel contempo, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Lorenzoha sconfitto Nikoloz Basilashvili, ottenendo il pass per il secondo turno degliBNL d’Italia. Il secondo atto del Masters 1000 romano metterà l’azzurro di fronte a Casper, fra i giovani più performanti sul rosso a livello internazionale. Il testa a testa tra i due atleti andrà in scena, giovedì 17 settembre, non prima delle ore 15.00 (dopo Hurkacz-Rublev). La copertura televisiva è affidata a Sky Sport (201 o 205), con livesulla piattaforma Sky Go. Nel contempo, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match.

Imprese azzurre a Roma: Sinner batte Tsitsipas, tre italiani agli ottavi

Tre italiani già agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2020 e tre che si giocheranno l'accesso domani. Con un azzurro già matematicamente nei quarti, visto che Berrettini e Travaglia si sfideranno ...

