SNAI | MotoGp – In tre braccano QuartararoSorpresa Rossi | crolla la quota mondiale

(Milano, 17 settembre 2020) - Il francese, che ha perso la leadership, cerca il riscatto a Misano: è favorito ma Viñales, Morbidelli e Bagnaia sono vicinissimi – Valentino in grande rimonta: alla vigilia il decimo trionfo iridato era a 33, ora si gioca a 7,50. Milano, 17 settembre 2020 - La doppietta italiana in MotoGp di domenica scorsa al Gran Premio di San Marino, con Morbidelli primo e Bagnaia secondo, è ancora negli occhi di tutti gli appassionati ma nel weekend si torna in pista, sempre sul circuito di Misano Adriatico. La lotta si preannuncia apertissima con Fabio Quartararo che è in cerca di riscatto dopo il flop di domenica scorsa e potrebbe trovarlo secondo i betting analyst di SNAI. Il francese della Yamaha Petronas è il grande favorito per il Gran Premio dell'Emilia Romagna: il successo, sarebbe il ...

