Serena | Osimhen bravo anche lontano dalla porta | sarà fondamentale per Gattuso

ROMA - Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato di vari temi a Radio Punto Nuovo: "Ero a Milano con De Laurentiis in riunione di Lega e lui lamentava un fastidio dovuto alle ostriche che aveva ...ROMA - Il Napoli scarica Arek Milik. Il polacco, assente ieri nell'amichevole vinta contro il Pescara, non partirà nemmeno per il Portogallo dove domenica gli azzurri sfideranno lo Sporting a Lisbona.A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport: "Il campionato è vicino, manca poco, 15 giorni. Di solito si sono già giocate ...