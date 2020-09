Roma, entra nello spogliatoio dei dipendenti di un Hotel per rubare: arrestato (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno denunciato a piede libero un 38enne nato in Lussemburgo, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo averlo visto entrare furtivamente in un Hotel in piazza dei Cinquecento, i Carabinieri sono intervenuti sorprendendolo all’interno dello spogliatoio riservato ai dipendenti della struttura mentre, dopo aver divelto le porte di alcuni armadietti, rovistava all’interno al fine di rubare quanto contenuto. L’uomo è stato bloccato, identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri mattina, i Carabinieri della StazioneMacao hanno denunciato a piede libero un 38enne nato in Lussemburgo, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo averlo vistore furtivamente in unin piazza dei Cinquecento, i Carabinieri sono intervenuti sorprendendolo all’interno delloriservato aidella struttura mentre, dopo aver divelto le porte di alcuni armadietti, rovistava all’interno al fine diquanto contenuto. L’uomo è stato bloccato, identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma entra Roma, entra nel pronto soccorso e spruzza spray urticante contro i sanitari Il Faro Online Renata Rampazzi, Cruor la scia del sangue

Il 17 settembre 2020 apre al pubblico al Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese a Roma la mostra CRUOR di Renata Rampazzi, a cura di Claudio Strinati. La mostra resterà aperta fino al 10 gen ...

GAZZETTA - Milik-Roma, il polacco si sta convincendo! Restare a Napoli sarebbe un dispetto inutile

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Arek Milik si sta convincendo che la scelta della Roma può essere quella giusta. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ri ...

Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Fognini Humbert streaming video tv, orario

Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020 streaming video tv: Fognini Humbert è una delle partite previste giovedì 17 settembre al Foro Italico, il sanremese esordisce nel torneo di tennis. Diretta In ...

