Questo video non mostra «Conte contestato a Catania», ma una manifestazione contro Matteo Salvini del 2019 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 30 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicato un video della durata complessiva di 1 minuto e 18 secondi che mostra delle persone occupare una strada e Contestare il passaggio di due auto blu, espressione con cui comunemente si indicano le vetture a disposizione di politici o di funzionari di Stato. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il Contenuto su Facebook: «Conte Contestato a Catania… ma le televisioni di regime non ne parlano». Questo Contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra analisi non mostra infatti una Contestazione nei confronti del ... Leggi su facta.news (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 30 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicato undella durata complessiva di 1 minuto e 18 secondi chedelle persone occupare una strada estare il passaggio di due auto blu, espressione con cui comunemente si indicano le vetture a disposizione di politici o di funzionari di Stato. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato ilnuto su Facebook: «stato a… ma le televisioni di regime non ne parlano».nuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Iloggetto della nostra analisi noninfatti unastazione nei confronti del ...

