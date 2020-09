“Questo è malato”. Temptation Island, Serena e Davide sotto accusa: la frase di lui è terribile. “Un uomo da evitare a tutti i costi” (Di giovedì 17 settembre 2020) Davide e Serena a Temptation Island hanno infiammato Twitter. In particolare è stata una frase del fidanzato ad accendere la polemica. Abbiamo atteso oltre la mezzanotte per vedere la storia di questa coppia, con mancanza di fiducia da parte di lui per le modalità in cui si sono conosciuti. Erano fidanzati con altre persone e uscivano a coppia, lui era il fidanzato della migliore amica di Serena. Si sono innamorati e si sono messi insieme, ma Serena ha impiegato più tempo a uscire del tutto dalla storia passata e questo non rende Davide abbastanza sicuro del loro rapporto di coppia. Dal non avere abbastanza fiducia a proibirle di fare praticamente tutto senza di lui il passo è stato breve, in questo caso. E non lo ha neanche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)hanno infiammato Twitter. In particolare è stata unadel fidanzato ad accendere la polemica. Abbiamo atteso oltre la mezzanotte per vedere la storia di questa coppia, con mancanza di fiducia da parte di lui per le modalità in cui si sono conosciuti. Erano fidanzati con altre persone e uscivano a coppia, lui era il fidanzato della migliore amica di. Si sono innamorati e si sono messi insieme, maha impiegato più tempo a uscire del tutto dalla storia passata e questo non rendeabbastanza sicuro del loro rapporto di coppia. Dal non avere abbastanza fiducia a proibirle di fare praticamente tutto senza di lui il passo è stato breve, in questo caso. E non lo ha neanche ...

sendrins : Io spero che le persone accanto Serena non sapessero nulla di com’è lui veramente e ora appena esce mettano su un p… - bumiebae : ma uno psichiatra buono per questo soggetto? e per lei che addirittura accetta di cancellare social e amiche per qu… - miveristi : Nenache I ragazzi sanno cosa dire a questo malato di mente, io bohh#TemptationIsland - Lin_Sam77 : Non solo vipera palesemente logorato dall’invidia ma si improvvisa pure psicologo... “se ride se sbuffa..” secondo… - jasminehbsgdr : Non è possibile. Ma ormai sti gdr sono gestiti da malati simili? È il terzo profilo che devo cambiare a causa di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Questo malato” Spese per le case di riposo. Scatta la detraibilità fiscale ciociariaoggi.it